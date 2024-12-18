Пашу Техника оставила без квартиры жена: «Девочки, учитесь!»

Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая призналась, что у рэпера нет имущества, поскольку его квартира оформлена на нее. Об этом она рассказала на YouTube-шоу «Вопрос ребром».

Карицкая и Техник официально развелись в мае 2023 года после девяти лет совместной жизни. Пара расставалась на какое-то время, но затем возлюбленные снова стали жить вместе. С 2019 года они растят сына.

«Девочки, учитесь. Разводитесь, а потом берите ипотеку или покупайте недвижимость за счет своего бывшего мужа», — заявила Карицкая на шоу Басты.

Она также призналась, что считает Пашу Техника «и хорошим, и плохим» человеком. Карицкая отметила, что рэпер за 12 лет совместной жизни ни разу не поднял на нее руку. Жена рэпера добавила, что самой ей несколько раз «хотелось ударить мужа сковородой».

«Паша добрый человек, но он больной», — заявила Карицкая.

В ноябре стало известно, что Пашу Техника оштрафовали за треки про наркотики. Суд установил, что Паша Техник разместил на сервисе Яндекс.Музыка треки об употреблении и сбыте или приобретении наркотиков.

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