В Дании прошли протесты против притязаний США на Гренландию

Массовые акции протеста против политики США в отношении Гренландии прошли в субботу в Копенгагене и Орхусе. Об этом сообщила телерадиокомпания DR, отметив, что у посольства США в столице собрались до тысячи человек.

По данным издания, участники демонстраций выразили возмущение давлением Вашингтона, стремящегося усилить влияние на автономную территорию Дании. В Копенгагене протестующие держали флаги Гренландии и Дании, а также плакаты с лозунгами, включая «Гренландия не продается».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс накануне посетил Гренландию и побывал на американской военной базе Питуффик. Во время своего визита Вэнс заявил, что Вашингтон планирует в будущем нарастить военное присутствие в Гренландии. Он подчеркнул, что США могут усилить контингент в ответ на растущее военное присутствие России и Китая в регионе. Вэнс подчеркнул право народа Гренландии на самоопределение, добавив, что США надеются на выбор острова в пользу партнерства с Вашингтоном, который «уважает их суверенитет и гарантирует безопасность».

Ранее в Дании раскритиковали Вэнса после визита в Гренландию.