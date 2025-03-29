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«Так не говорят с союзниками»: в Дании раскритиковали Вэнса после визита в Гренландию

Глава МИД Расмуссен заявил, что Дании не понравился тон Вэнса
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Jens Buttner/dpa/Global Look Press

Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен в опубликованном в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеообращении призвал Соединенные Штаты высказываться более уважительно.

Свой пост министр разместил после визита на американскую военную базу в Гренландии вице-президента США Джей Ди Вэнса 28 марта. Тот обвинил королевство в недостаточном внимании к острову, его безопасности и инвестициям в него.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

На пресс-конференции Вэнс также заявил, что «народ Гренландии будет иметь право на самоопределение», и сообщил, что США надеются на выбор жителями острова «партнерства» с Вашингтоном, поскольку Соединенные Штаты — «единственная страна в мире, которая уважает их суверенитет и гарантирует их безопасность».

В видео Расмуссен подчеркнул, что в Дании «нормально воспринимают» критику, но королевству не понравился тон комментариев Вэнса. Датский министр добавил, что с союзниками так не разговаривают, а страны до сих пор являются «близкими союзниками».

Ранее в МИД Дании заявили, что слова Путина «не вселяют надежды».

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