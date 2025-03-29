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Израиль направляет в Таиланд миссию для спасения людей после землетрясения

Израиль решил направить экспертов в Таиланд для помощи после землетрясения

Израиль направит в Таиланд команду экспертов, которые помогут с ликвидацией последствий землетрясения. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьера Биньямина Нетаньяху.

По данным газеты, миссию возглавит командующий резервным национальным поисково-спасательным подразделением Армии обороны Израиля, полковник запаса Йоси Пинто. Кроме него, она будет включать еще 21 человека. Они вылетят в Таиланд в 22:30 в субботу, 29 марта.

«Команда займется построением картины для спасения людей на основе данных о населении и разрушениях, инженерной оценкой обрушенного объекта и будет работать до спасения последнего пострадавшего», — уточнили в офисе главы кабмина.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме. В Бангкоке начали раскачиваться небоскребы, вода из бассейнов на крышах выливалась наружу. Также в одном из районов города обрушилось недостроенное высотное здание, под завалами могут находиться до 40 рабочих.

Ранее россиянин рассказал «Газете.Ru», что жители Мьянмы боятся возвращаться в дома.

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