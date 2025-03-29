Власти немецкого острова ищут мэра по объявлению

Spiegel: власти немецкого острова Вангероге ищут мэра через объявления в газетах

Немецкий остров Вангероге, расположенный в Северном море, столкнулся с беспрецедентным кадровым кризисом. Впервые в истории острова, местный совет вынужден искать мэра через объявление в газетах, сообщает Spiegel.

Три фракции местного парламента, обеспокоенные отсутствием кандидатов среди действующих чиновников и политиков, прибегли к этой необычной мере.

«Найти новых сотрудников с квалификацией специалистов в области управления кажется практически невозможным для острова, если это не удается сделать даже на материке», — пишет издание.

Кандидаты должны соответствовать строгим критериям: проживание на острове, высшее образование и подтвержденный управленческий опыт. Заявки принимаются до середины июня, выборы намечены на два месяца позже. Победитель, который, возможно, окажется единственным кандидатом, будет управлять островом в течение восьми лет.

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