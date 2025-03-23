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Правая «Альтернатива для Германии» сократила отрыв от победивших на выборах консерваторов

Bild: в Германии разрыв между АдГ и блоком ХДС/ХСС сократился и составил 4%
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Sebastian Willnow/Global Look Press

В Германии правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) сократила отрыв от победившего на выборах консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) до 4%, пишет Das Bild.

По данным таблоида, сейчас ХДС/ХСС поддерживают 27% опрошенных немцев, а АдГ — 23%. За неделю разрыв между партиями уменьшился на 2%.

Bild считает этот результат правой партии «значительным» с учетом того, что в ноябре прошлого года разрыв между политическими силами составлял 14%.

Как уточняется в материале, в опросе поучаствовали 1,2 тыс. немцев. Он проводился с 17 до 21 марта. Статическая погрешность составляет не больше 2,9%.

23 февраля выборы в Германии выиграл консервативный блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца с почти 29% голосов. Второе место заняла правая партия «Альтернатива для Германии» с рекордными для себя 20,8%, а третье место досталось Социал-демократической партии Германии действующего канцлера Олафа Шольца, которая набрала 16,4% и показала «исторически плохой» результат.

Теперь ХДС/ХСС сформирует правящую коалицию. Она выдвинет кандидата в канцлеры, который и станет новым главой правительства. Парламент изберут сроком на четыре года. В нем будет не менее 598 депутатов.

Ранее «Газета.Ru» разбиралась, какими будут отношения России и ФРГ при новом канцлере.

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