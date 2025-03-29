Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сьерра-Леоне намерена заняться сборкой российских автомобилей

Посол: Сьерра-Леоне желает построить заводы по сборке российских автомобилей
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Посол Сьерра-Леоне в России Мохамед Йонгаво заявил о заинтересованности своей страны в создании сборочных производств российских автомобилей. Его слова приводит РИА Новости.

Йонгаво отметил интерес частных инвесторов к сборке автомобилей УАЗ «Патриот», однако подчеркнул, что реализация подобных проектов сдерживается недостатком энергоснабжения в стране. Посол выразил готовность оказать содействие российским компаниям, желающим инвестировать в создание сборочных заводов в Сьерра-Леоне, подчеркнув, что решение энергетических проблем открыло бы путь для развития подобных проектов.

«Как только мы сможем решить энергетическую проблему, тогда все остальное просто встанет на свои места. Определенно есть разговоры в этом направлении. Если есть какие-либо российские компании, желающие собирать что-либо в Сьерра-Леоне: сборочные заводы в Сьерра-Леоне будут более чем приветствоваться, и как посол буду готов содействовать этому», — указал дипломат.

В феврале президент РФ Владимир Путин заявил, что товарооборот между Россией и странами Африки в прошлом году увеличился на 10%.

Ранее Захарова заявила, что Россия в ближайшее время откроет диппредставительства в нескольких странах Африки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами