Сьерра-Леоне намерена заняться сборкой российских автомобилей

Посол Сьерра-Леоне в России Мохамед Йонгаво заявил о заинтересованности своей страны в создании сборочных производств российских автомобилей. Его слова приводит РИА Новости.

Йонгаво отметил интерес частных инвесторов к сборке автомобилей УАЗ «Патриот», однако подчеркнул, что реализация подобных проектов сдерживается недостатком энергоснабжения в стране. Посол выразил готовность оказать содействие российским компаниям, желающим инвестировать в создание сборочных заводов в Сьерра-Леоне, подчеркнув, что решение энергетических проблем открыло бы путь для развития подобных проектов.

«Как только мы сможем решить энергетическую проблему, тогда все остальное просто встанет на свои места. Определенно есть разговоры в этом направлении. Если есть какие-либо российские компании, желающие собирать что-либо в Сьерра-Леоне: сборочные заводы в Сьерра-Леоне будут более чем приветствоваться, и как посол буду готов содействовать этому», — указал дипломат.

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Ранее Захарова заявила, что Россия в ближайшее время откроет диппредставительства в нескольких странах Африки.