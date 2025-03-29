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Индия отправила в Мьянму гумпомощь после землетрясения

Индия направила в Мьянму 5 самолетов и два корабля с гуманитарной помощью
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Aung Shine Oo/AP

В рамках операции «Брахма» Индия направила в Мьянму, пострадавшую от разрушительного землетрясения, пять транспортных самолетов и два морских судна с гуманитарной помощью. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал, пишет ТАСС.

«Пять самолетов уже вылетели. Кроме того, у нас есть корабли, которые отправились в Мьянму», — подчеркнул дипломат.

Отмечается, что утром 29 марта был отправлен один из кораблей, перевозящий 10 тонн гуманитарного груза, а второй последовал за ним днем. Ожидается, что оба судна прибудут в порт Янгона к утру 31 марта.

Сегодня сообщалось, что Малайзия направит в Мьянму специалистов для оказания помощи населению и участия в ликвидации последствий природного катаклизма.

28 марта на территории Мьянмы произошло несколько мощных толчков магнитудой до 7,7. Их афтершоки ощутили жители КНР, Таиланда и Вьетнама. Сейчас в стране действует режим чрезвычайного положения.

Ранее российские спасатели приступили к круглосуточной работе в Мьянме.

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