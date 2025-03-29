Малайзия окажет помощь Мьянме, пострадавшей от землетрясений

МИД Малайзии сообщил об отправке спасателей в Мьянму в связи с землетрясениями

Малайзия направит в Мьянму, где произошли несколько мощных землетрясений, специалистов для оказания помощи населению и участия в ликвидации последствий природного катаклизма. Об этом сообщило малайзийское министерство иностранных дел, опубликовав соответствующее заявление в аккаунте на платформе X.

Из текста следует, что Куала-Лумпур неизменно придерживается принципов региональной солидарности и оказания гуманитарной помощи попавшим в беду странам. На этом фоне правительство Малайзии приняло решение отправить в Мьянму группу по оказанию гуманитарной помощи, в которую вошли 50 человек.

«В состав контингента входят один командующий и 49 спасателей для поддержки текущих гуманитарных операций и ликвидации последствий стихийного бедствия», — уточнили в дипломатическом ведомстве.

Там добавили, что 30 марта специалисты прибудут в город Янгон на юге Мьянмы. При этом их работу будет координировать посольство Малайзии в данном населенном пункте.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

28 марта на территории Мьянмы произошли ряд мощных землетрясений магнитудой 7,7. Их афтершоки ощутили жители КНР, Таиланда и Вьетнама.

В результате природного катаклизма в республике оказались повреждены несколько зданий, обрушился мост через реку Иравади, а также был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Более того, пострадало большое количество людей. Не всех из них удалось спасти.

Сейчас в стране действует режим чрезвычайного положения. 29 марта в Мьянму прибыли 120 спасателей из РФ, которым предстоит принять участие в ликвидации последствий стихийного бедствия.

Ранее президент РФ Владимир Путин обратился к премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну.