Ситуация в Таиланде нормализуется после землетрясения

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) сообщило, что ситуация нормализуется в районах страны, затронутых землетрясением, в том числе, в Бангкоке. Сообщение приводит «Интерфакс».

«Все аэропорты столицы Таиланда функционируют. Крупнейший аэропорт Суварнабхуми работает в обычном режиме, ситуация нормализовалась», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к вечеру 28 марта также возобновила работу система общественного транспорта Бангкока и междугородние маршруты.

Местная жительница Олеся Аргеткина сообщила, что в Бангкоке люди ощущают регулярные афтершоки после землетрясения, они происходят раз в 10-15 минут. Она отметила, что по ощущениям подземные толчки ослабевают. Большинство зданий в Бангкоке, включая многоэтажные, по словам Аргеткиной, не повреждены.

28 марта на территории Мьянмы зафиксировали несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. При этом жители расположенных рядом стран — КНР, Вьетнама и Таиланда — ощутили сильные афтершоки. В Бангкоке начали раскачиваться небоскребы, вода из бассейнов на крышах выливалась наружу. Также в одном из районов города обрушилось недостроенное высотное здание.

Ранее самолеты со спасателями МЧС РФ отправились в Мьянму.