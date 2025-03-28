Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Серебристый кот по кличке Пагсли с самым длинным хвостом попал в Книгу рекордов Гиннеса

UPI: кот из США с хвостом длиной 47 см установил рекорд
close
Guinness World Records

Двухлетний серебристый мэйн-кун по кличке Пагсли попал в Книгу рекордов Гиннеса за самый длинный в мире хвост — 18,5 дюймов (около 47 сантиметров). Об этом пишет портал UPI.

Особенность Пагсли ветеринар заметил почти сразу после его рождения, пишет издание. Еще через полгода семья, в которой он живет, начала исследование Книги рекордов Гиннесса в поисках самого длинного хвоста среди ныне живущих домашних кошек. Пагсли одержал победу.

По словам хозяйки Аманды Кэмерон, на Пагсли всегда обращают внимание прохожие.

«Он очень мягкий и всегда мурлычет. Он просто замечательный малыш, с которым приятно находиться рядом. Когда мы выходим на улицу, его называют местной знаменитостью!», — сказала она.

До этого сообщалось, что Карумби, четырехлетняя карликовая коза из Индии, официально признана самой маленькой в мире по версии Книги рекордов Гиннесса. Ее рост составляет всего 38 см.

Карумби — одна из 23 коз на ферме. Хозяин животного, фермер Питер Лену гордится ей и рассказал, что рекордсменка беременна во второй раз — ее первое потомство уже подрастает. Возможно, в будущем кто-то из детенышей ее тоже сможет побить мировой рекорд, шутит индиец.

Ранее семилетняя девочка из Индии поставила рекорд, став самым молодым инструктором по тхэквондо.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами