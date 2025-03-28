Серебристый кот по кличке Пагсли с самым длинным хвостом попал в Книгу рекордов Гиннеса

Двухлетний серебристый мэйн-кун по кличке Пагсли попал в Книгу рекордов Гиннеса за самый длинный в мире хвост — 18,5 дюймов (около 47 сантиметров). Об этом пишет портал UPI.

Особенность Пагсли ветеринар заметил почти сразу после его рождения, пишет издание. Еще через полгода семья, в которой он живет, начала исследование Книги рекордов Гиннесса в поисках самого длинного хвоста среди ныне живущих домашних кошек. Пагсли одержал победу.

По словам хозяйки Аманды Кэмерон, на Пагсли всегда обращают внимание прохожие.

«Он очень мягкий и всегда мурлычет. Он просто замечательный малыш, с которым приятно находиться рядом. Когда мы выходим на улицу, его называют местной знаменитостью!», — сказала она.

До этого сообщалось, что Карумби, четырехлетняя карликовая коза из Индии, официально признана самой маленькой в мире по версии Книги рекордов Гиннесса. Ее рост составляет всего 38 см.

Карумби — одна из 23 коз на ферме. Хозяин животного, фермер Питер Лену гордится ей и рассказал, что рекордсменка беременна во второй раз — ее первое потомство уже подрастает. Возможно, в будущем кто-то из детенышей ее тоже сможет побить мировой рекорд, шутит индиец.

Ранее семилетняя девочка из Индии поставила рекорд, став самым молодым инструктором по тхэквондо.