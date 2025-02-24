«Самая уродливая собака Британии» выиграла собачий «Оскар»

В Британии собака из «Дэдпула и Росомахи» получила собачий «Оскар»

Британскую премию Fido Award, считающуюся собачьим аналогом «Оскара», получила 5-летняя собака по имени Пегги, помесь мопса и китайской хохлатой. Об этом сообщается в соцсетях премии.

Как отмечается, Пегги была признана «Лучшей в мире» за актерскую игру в фильме «Дэдпул и Росомаха», где снялась с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом.

В 2023 году Пегги выиграла в Британии другой конкурс, где получила титул «Самая уродливая собака».

В прошлом году пес Месси, сыгравший в фильме «Анатомия падения», посетил 96-ю церемонию вручения премии Американской киноакадемии «Оскар» и покорил зрителей. Когда актера Роберта Дауни — младшего объявили победителем в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Оппенгеймер», лапы пса сложились в аплодисментах. Хлопающую собаку заметили и фотографы, и видеооператоры шоу. Некоторые рассмотрели, что лапы животного кто-то держит так, чтобы создавалось впечатление, что пес аплодирует.

Ранее пес с прической Трампа стал самой уродливой собакой США.