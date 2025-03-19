Полицейские на суде рассказали об удивлении при виде тела Марадоны

На слушаниях в Аргентине по делу о смерти знаменитого футболиста Диего Марадоны первые свидетели поделились своими впечатлениями от увиденного, включая состояние тела спортсмена и условия последних дней его жизни. Об этом сообщает телеканал TN.

Во вторник суд заслушал показания полицейских, которые первыми прибыли на место трагедии.

Один из них, Лукас Фариас, который первым вошел в комнату, вспомнил, что, увидев тело, был сильно поражен, когда понял, что это покойный легенда футбола. Он также отметил, что у Марадоны был сильно вздут живот.

«Его живот был сильно вздут, еще немного — и он бы взорвался», — подчеркнул Фариас.

Другой свидетель, Лукас Борхе, также упомянул о состоянии тела. По его словам, Марадона был одет в черную футболку и спортивные шорты.

Он также отметил, что тело игрока было вынесено из дома только спустя четыре часа после его смерти.

До этого медиков обвинили в бездействии и жестоком обращении с 60-летним футболистом.

Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.

С 1984 по 1991 год аргентинец играл в «Наполи», в составе которого становился двукратным чемпионом Италии.

Также он выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселону», «Севилью» и «Ньюэллс Олд Бойз». На чемпионате мира 2010 года в качестве тренера он довел Аргентину до 1/4 финала.

Ранее сообщалось, что останки Марадоны перенесут в мавзолей.