Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 1600

«Синьхуа»: число погибших в Мьянме превысило 1600 человек

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 1600 человек, пострадали более 3400. Об этом сообщает «Синьхуа».

«По данным информационной группы государственного административного совета, 1644 человека погибли, 3408 пострадали», — говорится в сообщении.

Отмечается, что еще 139 человек числятся пропавшими без вести.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме.

В Мьянме повреждены здания, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

Команда специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России отправилась в Мьянму для оказания помощи пострадавшим от землетрясения.

Ранее Путин обратился к премьер-министру Мьянмы.