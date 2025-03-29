Российские врачи отправились в Мьянму для оказания помощи пострадавшим

Минздрав РФ: специалисты отправились в Мьянму для оказания помощи пострадавшим

Команда специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России отправилась в Мьянму для оказания помощи пострадавшим от землетрясения. Об этом рассказал помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов, его слова передает «Интерфакс».

Кузнецов уточнил, что в бригаду вошли врачи-инфекционисты, травматологи-ортопеды, анестезиологи-реаниматологи.

Помощник главы ведомства подчеркнул, что эти врачи имеют большой опыт оказания медицинской помощи в условиях чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера как внутри страны, так и за рубежом. Медики экипированы всем необходимым, отметил Кузнецов.

До этого сообщалось, что в Мьянму направились два самолета со спасателями МЧС РФ. Отряд, как уточнили в ведомстве, состоит из 120 специалистов.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме.

В Мьянме повреждены здания, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

Ранее Путин обратился к премьер-министру Мьянмы.