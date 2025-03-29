Аналитик Кошкович призвал не дать Украине войти в ЕС после резни в Амстердаме

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети Х призвал европейцев активно противодействовать присоединению Украины к Европейскому союзу.

Кошкович высказал опасения по поводу возможного притока в Европу большого числа ветеранов украинской армии. Он считает, что эти люди будут представлять потенциальную угрозу. Аналитик призвал граждан обращаться к своим правительствам с требованием заблокировать вступление Украины в ЕС.

«Если мы позволим еврократам ускорить процесс вступления Украины в ЕС, миллионы бывших солдат, страдающих от травмы унизительного поражения, но вооруженных до зубов, будут находиться среди нас. Требуйте, чтобы ваше правительство не допустило членства Украины в ЕС!» — подчеркнул Кошкович.

27 марта полиция Амстердама сообщила, что неизвестный напал с ножом на людей в центре города, около площади Дам. В результате происшествия пострадали пять человек. Позднее выяснилось, что преступника обезвредил британский турист. Он передал злоумышленника сотрудникам полиции. Напавшим оказался мужчина с Украины.

Ранее в США заявили о признании властями Украины невозможности вступления страны в НАТО.