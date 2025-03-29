ФСБ приступила к расследованию скандала с подавлением протестов в Сербии

Президент Сербии Александар Вучич подтвердил прибытие в Белград группы представителей ФСБ России для расследования инцидента 15 марта, связанного с заявлениями о применении против участников протеста так называемой «звуковой пушки». Об этом сообщает ТАСС.

По словам Вучича, российские специалисты приступили к работе и планируют изучить имеющиеся данные и оборудование. Ожидается, что по итогам расследования ФСБ представит свой отчет, призванный опровергнуть некоторые, по словам Вучича, ложные обвинения в адрес сербских властей.

17 марта сербская оппозиция в лице организации «Kreni — Promeni» сообщила о намерении обратиться в ООН из-за применения звуковой пушки на акции протеста в Белграде, посвященной инциденту на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Петиция с соответствующим требованием появилась на сайте движения.

Сербия переживает уже несколько месяцев масштабных протестов, начавшихся после инцидента на железнодорожном вокзале Нови-Сада. Обрушение навеса из стекла, металла и бетона над входом в здание вокзала 1 ноября, повлекшее за собой многочисленные травмы, стало катализатором общественных выступлений.

Ранее в Сербии оценили шансы протестующих на свержение Вучича.