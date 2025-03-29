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В Белгородской области объявлена угроза атаки беспилотников

МЧС: в Белгородской области объявлена угроза атаки беспилотников
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Таисия Лисковец/РИА Новости

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области. Об этом сообщает региональное управление МЧС России в своем Telegram-канале.

«РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА», — говорится в сообщении.

Граждан призвали быть бдительными.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил в своем Telegram-канале, что украинский беспилотник атаковал город Строитель. По словам главы региона, в результате атаки загорелась кровля двухэтажного недействующего офисного здания. Три пожарных расчета в свою очередь ликвидировали очаги возгорания.

Вечером 28 марта ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области. По словам Гладкова, FPV-дрон ударил по селу Головчино Грайворонского округа. В результате были уничтожены два припаркованных легковых автомобиля и еще одно транспортное средство получило повреждения.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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