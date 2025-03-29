Домашняя овчарка откусила 87-летней жительнице Адыгеи нос, губу и щеку

В Адыгее домашняя овчарка откусила фрагмент лица у 87-летней женщины. Об этом сообщается в Telegram-канале краснодарской Краевой клинической больницы № 1 им. С. В. Очаповского, где женщину экстренно прооперировали.

В публикации уточняется, что при нападении животное откусило нос, верхнюю губу и часть кожи щеки пострадавшей. При этом пенсионерка упала, из-за чего у нее произошел перелом бедра.

В больнице завотделением опухолей головы и шеи Грант Забунян и его коллеги успешно провели женщине микрохирургическую реконструкцию и восстановили кровоток в откушенном фрагменте лица. Сейчас женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии. Медики стараются стабилизовать органы и системы ее организма. Когда это произойдет, они займутся лечением перелома бедра.

14 марта в Петербурге агрессивный корги набросился на прохожую и прокусил ей ногу. Это произошло, когда местная жительница шла по своим делам и переходила проезжую часть на Индустриальном проспекте. Там она пересеклась с женщиной, которая выгуливала собаку породы корги без намордника, и пес набросился на прохожую. Пострадавшая дважды окликнула хозяйку собаки после инцидента, однако та не реагировала. Позже она догнала женщину с питомцем, но та в ответ на возмущения заявила, что животное привито, и посоветовала привязать марлю.

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