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Египетский каракал покусал израильских солдат

Cairo Scene: каракал пересек границу с Египтом и покусал израильских солдат
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Depositphotos

Каракал пересек границу с Египтом и покусал израильских солдат, нанеся им ранения разной степени тяжести. Об этом пишет Cairo Scene.

Отмечается, что обычно это небольшое животное из семейства кошачьих не проявляет агрессии к людям. Это животное имеет длину от 60 до 130 см и может достигать скорости 80 км/ч во время охоты. В основном каракал охотится на мелких животных, например грызунов.

До этого индиец выжил в схватке с тигром благодаря самопожертвованию своей собаки.

Несмотря на то, что его превосходили в размерах и силе, пес вступил в отчаянную схватку с диким зверем. Бенто не позволил тигру добраться до своего хозяина и загнал его в лес, но получил глубокие укусы и раны от когтей. Мужчина доставил собаку к ветеринару, который сделал все возможное, чтобы облегчить страдания животного, но спасти отважную немецкую овчарку не смог.

Ранее стало известно, от укусов каких животных чаще всего страдают россияне.

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