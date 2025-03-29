В Мьянме после землетрясений зафиксировали повреждение нефтепроводов

Несколько подземных нефтепроводов в Мьянме получили повреждения в результате мощных землетрясений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление властей республики.

В сообщении отмечается, что на территории страны были разрушены здания ряда автозаправочных цехов.

«Мы подтверждаем повреждение подземных нефтепроводов, подключенных к нефтенасосам, в том числе подземных резервуаров для хранения нефти», — говорится в тексте.

Также урон получили некоторые генераторы, использовавшиеся при распределении топлива. Власти Мьянмы уточнили, что после землетрясений им пришлось вывести из эксплуатации ряд линий электропередачи.

Из заявления следует, что в страну «постоянно» прибывают нефтяные танкеры и зарубежные корабли, предназначенные для транспортировки топлива. Благодаря этому Мьянма может хотя бы частично восполнить образовавшийся недостаток энергоресурсов.

28 марта на территории Мьянмы зафиксировали несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. При этом жители расположенных рядом стран — КНР, Вьетнама и Таиланда — ощутили сильные афтершоки.

В результате природного катаклизма в Мьянме оказались повреждены ряд зданий, а также был частично разрушен исторический дворец Мандалай и обрушился мост через реку Иравади. Многие жители республики получили травмы, спасти удалось не всех.

На этом фоне в государстве был объявлен режим чрезвычайного происшествия. Комментируя ситуацию, посольство РФ в Мьянме призвало находящихся здесь россиян соблюдать меры предосторожности.

Ранее самолеты со спасателями МЧС РФ отправились в Мьянму.