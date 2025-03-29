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Двоих подростков задержали по подозрению в поджоге офиса «‎Народного фронта» в Абакане

МВД: задержали подростков, которые подожгли офис «‎Народного фронта» в Абакане

В Абакане Республики Хакасия полицейские задержали двоих подростков, подозреваемых в поджоге офиса «‎Народного фронта». Об этом сообщает МВД по региону в официальном Telegram-канале.

Как рассказали в ведомстве, ночью 28 марта в полицию поступило сообщение о возгорании в здании отделения. Выяснилось, что его подожгли юноши 16 и 17 лет.

«Несовершеннолетние были доставлены в полицию, где рассказали, что совершить поджог согласились за денежное вознаграждение, предложенное незнакомцем в одном из мессенджеров», — говорится в сообщении МВД.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества. Полицейские также изъяли фрагменты бутылок и видеозапись, на которой поджигатели убегают с места происшествия.

28 марта сообщалось, что неизвестные кинули что-то в окно офиса «‎Народного фронта», после чего началось возгорание. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия, но огонь быстро распространился. В организации отметили, что половина офиса выгорела практически полностью за 15 минут.

До этого Первомайский районный суд арестовал обвиняемого в заказе поджога автомобиля, в результате которого сгорели 22 машины на стоянке во Владивостоке.

Ранее в Нижнем Новгороде мужчина поджег станцию провайдера по заданию незнакомцев.

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