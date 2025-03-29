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Глава МИД Дании осудил Вэнса и предложил обсудить военное присутствие США

МИД Дании ответил на критику Вэнса и предложил обсудить военное присутствие США
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Matthias Schrader/AP

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен обратился к США, осуждая критику, высказанную вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в адрес Копенгагена. Он предложил обсудить возможность увеличения военного присутствия США в Гренландии, пишет РИА Новости.

«У меня послание для наших американских друзей и всех, кто слушает. <...> Разумеется, мы приветствуем критику. Но позвольте, я буду полностью откровенным. Мы не оценили тот тон, которым (эта критика. — прим. ред.) высказывается», — заявил Расмуссен.

Министр добавил, что с близкими союзниками так не следует общаться.

Он также напомнил о действующем между Данией и США оборонном соглашении 1951 года, которое позволяет Вашингтону усиливать свое военное присутствие на острове. Глава МИД отметил, что в 1945 году в Гренландии находилось 17 американских военных баз, а сейчас их осталось всего одна.

29 марта министры иностранных дел Финляндии, Швеции, Исландии и Норвегии выразили поддержку Дании на фоне состоявшегося визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Гренландию.

Ранее в Белом доме рассказали о планах США насчет Гренландии.

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