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Северная Европа выразила поддержку Дании на фоне визита вице-президента США в Гренландию

Главы МИД стран Северной Европы поддержали Данию после визита Вэнса в Гренландию
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JIM WATSON/Reuters

Министры иностранных дел Финляндии, Швеции, Исландии и Норвегии выразили поддержку Дании на фоне состоявшегося визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Гренландию. Соответствующие посты опубликованы в их аккаунтах в соцсети X.

Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард отметила, что Швеция и Дания являются друзьями, соседями и союзниками, обе страны тесно сотрудничают для укрепления безопасности в Арктическом регионе и НАТО. Дипломат подчеркнула, что Гренландия является частью Дании и частью альянса, а также важной территорией для защиты объединения.

Слова поддержки Дании выразили также главы МИД Финляндии и Исландии Элина Валтонен и Торгердюр Катрин Гюннарсдоуттир, а также министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде. Последний отметил, что Осло полностью поддерживает Данию, и напомнил, что взаимное уважение территориальной целостности и суверенитета является основополагающим принципом международного права.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс накануне посетил Гренландию и побывал на американской военной базе Питуффик. Во время своего визита Вэнс заявил, что Вашингтон планирует в будущем нарастить военное присутствие в Гренландии. Он подчеркнул, что США могут усилить контингент в ответ на растущее военное присутствие России и Китая в регионе. Вэнс подчеркнул право народа Гренландии на самоопределение, добавив, что США надеются на выбор острова в пользу партнерства с Вашингтоном, который «уважает их суверенитет и гарантирует безопасность».

Ранее Трамп выложил видеоролик с обещанием «защитить Гренландию от России».

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