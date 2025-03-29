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Китайский Красный Крест направил в Мьянму после землетрясения палатки и раскладушки

Красный Крест Китая направил гумпомощь в Мьянму после землетрясения

Китайское Общество Красного Креста решило отправить гуманитарную помощь в Мьянму после землетрясения. Об этом организация написала на своей странице в соцсети WeChat.

Согласно публикации, КНР направит в пострадавшую республику 300 палаток, 2 тыс. одеял, 600 раскладушек и наборы лекарств для 2 тыс. домохозяйств. Кроме того, в Мьянме будет работать оснащенная необходимым оборудованием группа спасателей от китайской благотворительной организации.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме.

В республике поврежден ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП. Посольство РФ призвало находящихся в Мьянме россиян соблюдать меры предосторожности в связи с землетрясением и возможностью повторных толчков.

Ранее россиянин рассказал «Газете.Ru», что завалы после землетрясения в Мьянме пока не разбирают.

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