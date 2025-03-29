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В Саратове самолет совершил аварийную посадку

СК: борт совершил аварийную посадку в саратовском аэропорту
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Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Саратова. Проводится проверка, об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следкома России в официальном Telegram-канале.

Уточняется, что посадка прошла успешно, пострадавших нет. Какой рейс выполнялся не уточняется.

«Следователями проводится осмотр места происшествия, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

26 марта пассажирский самолет, летевший из Красноярска в Китай, вынужденно сел в Иркутске из-за неисправных датчиков. Отмечается, что командир авиалайнера запросил аварийную посадку в аэропорту Иркутска и, получив разрешение, успешно приземлился.

По предварительным данным, причиной вынужденной посадки самолета стали вышедшие из строя датчики контроля скорости и высоты. В результате инцидента никто не пострадал.

В этот же день Telegram-канал Aviaincident сообщил, что у самолета Ан-12 RA-11371 при посадке в аэропорту назначения Новый Уренгой Ямало-Ненецкого округа Тюменской области России подломилась передняя стойка, в результате чего судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.

Ранее летевший в Египет самолет совершил посадку в Сочи из-за больного пассажира.

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