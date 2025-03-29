В Смоленской области СК завел дело после нападения бездомных собак на жителей

В Смоленске Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) возбудило уголовное дело по статье о халатности после нападения бездомных собак на жителей. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что нападения произошли в Заднепровском районе города.

«‎Следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.

Отмечается, что до этого смоленские Telegram-каналы сообщали о случаях нападения бродячих псов на жителей.

25 марта рабочая группа Госдумы по совершенствованию законодательства о бездомных животных поддержала ряд поправок к законопроекту. Так, в числе предложенных изменений — расширение оснований для усыпления бездомных животных в приютах. Если текущая редакция закона № 498 разрешает умерщвление лишь при непереносимых страданиях животного, то новая поправка позволяет применять эту меру к животным, причинившим вред или представляющим опасность для людей, имущества или других животных. Первоначальная версия законопроекта также содержала положение о введении предельных сроков содержания в приютах с возможностью последующего усыпления.

Депутаты также предлагают поправку, обязывающую отлавливать любых животных без владельцев. Даже при наличии идентификационной бирки возврат возможен исключительно по официальному запросу в установленный срок.

Ранее якутский депутат призвал истреблять бездомных собак.