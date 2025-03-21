В Италии аниматор в костюме Микки Мауса напал на туристов, отказавшихся платить за фото

Metro: аниматор в костюме Микки Мауса набросился с ножом на туристов в Неаполе

Человек в костюме Микки Мауса напал с ножом на туристов в Италии, которые отказались платить за фотографию, пишет Metro.

В Неаполе человек, переодетый в костюм Микки Мауса, стал героем скандала. По сообщениям местных жителей и туристов, он вымогает деньги у тех, кто фотографируется с ним, а в случае отказа угрожает ножом. Инциденты происходят на популярной туристической улице Виа Толедо.

Местный депутат Франческо Эмилио Борелли заявил, что в социальных сетях появились видео и сообщения, в которых очевидцы утверждают, что аниматор был замечен с холодным оружием в руках, призвав полицию провести тщательное расследование.

«Мы получаем множество сообщений о человеке, который, переодевшись в Микки Мауса, угрожает и вымогает деньги у туристов и местных жителей. Мы не можем допустить, чтобы такие действия наносили ущерб имиджу Неаполя и создавали атмосферу страха», — добавил Борелли.

Депутат также предложил организовать специальные патрули, чтобы поймать подозреваемого с поличным.

«Неаполь не может быть заложником тех, кто думает, что может делать все, что им нравится, без какого-либо уважения к закону», – подчеркнул он.

Полиция пока не комментирует ситуацию, но расследование уже начато. Если обвинения подтвердятся, подозреваемому грозит серьезное наказание.

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