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Заболевшая лихорадкой денге россиянка пережила землетрясение в Таиланде

SHOT: заболевшая лихорадкой денге россиянка пережила землетрясение в Таиланде
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Athit Perawongmetha/Reuters

В Таиланде россиянка пережила землетрясение в местной больнице, в которой оказалась с лихорадкой денге. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Диана из Санкт-Петербурга путешествовала по Таиланду со своим молодым человеком, на неделе он сделал девушке предложение, а уже на следующий день она не могла встать с постели из-за сильной боли во всем теле, судорог и температуры 40.

Девушку доставили в больницу на Пхукете, где ей диагностировали лихорадку денге. Диана рассказала, что во время землетрясения вместе с капельницей она в числе других пациентов спустилась на нижний этаж, где они пережидали подземные толчки. Отмечается, что в социальных учреждениях на острове проводилась превентивная эвакуация, хотя сила землетрясения здесь была меньше, чем в Бангкоке.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме. В Бангкоке начали раскачиваться небоскребы, вода из бассейнов на крышах выливалась наружу. Также в одном из районов города обрушилось недостроенное высотное здание, под завалами оказались десятки людей.

Ранее МЧС России направило в Мьянму два самолета со спасателями.

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