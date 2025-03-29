В Севастополе силовики начали проверку документов и досмотр машин

Развожаев: в Севастополе объявили рейд по проверке документов у мигрантов

В Севастополе начались мероприятия по соблюдению миграционного законодательства. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.

По его словам, силовики проверяют документы и контролируют движение автотранспорта. Он уточнил, что в городе проводят обширный комплекс мер, согласованных с оперативным штабом, с целью контроля над миграционными процессами.

Проверка мигрантов проходит в Гагаринском районе, в том числе в садоводческих товариществах «Здоровье»,«Медик», «Медик-2», «Коммунальник», «Маяк-3», «Голубой залив», «Море», «Союзстрой», «Утес», «Югрыбхолодфлот», «Муссон» и «Боевик».

Накануне депутат Государственной думы Михаил Матвеев заявил, что дети иностранцев, предоставленные сами себе, слоняются без дела по улицам, общественным пространствам и проявляют агрессию по отношению к детям россиян. Он также отметил, что, согласно данным Следственного комитета, количество тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними мигрантами, за 2024 год выросло вдвое.

Ранее в Госдуме напомнили, что в апреле в России вступит в силу закон о знании русского языка для детей мигрантов.