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В США мужчина угнал грузовик и протаранил более десятка машин, пытаясь сбежать от полиции

CBS: на юге Лос-Анджелеса мужчина угнал грузовик и протаранил 13 машин
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Sky5

В США мужчина угнал грузовик и врезался в несколько машин, пытаясь скрыться от полиции. Видео погони опубликовал телеканал CBS.

По данным корреспондентов, инцидент произошел в городе Лонг-Бич в южной части округа Лос-Анджелес. Угнанный грузовик с неработающей платформой столкнулся с 13 автомобилями во время погони.

Спасаясь от полиции, грузовик местами разгонялся до 160 км/ч. В итоге водитель врезался в лестницу у входа в магазин красок, вышел из машины и попытался сбежать. Спустя несколько минут полиция задержала нарушителя.

Местный телеканал KTLA назвал случившееся одним из «самых опасных и разрушительных случаев преследования полиции за последнее время». Помимо машин, пострадали несколько человек, включая самого нарушителя.

До этого в американском штате Мичиган 12-летний мальчик проехал почти 150 км на угнанном у отца внедорожнике и попался. Подросток при задержании не пояснил, куда намеревался поехать, но признался, что ему не нравится дома. Тем не менее ребенка передали родителям, а в отношении него самого полиция собирается возбудить дело по обвинению в езде без водительских прав, ношении оружия и хранении марихуаны.

Ранее ребенок за рулем угнанной машины едва не наехал на детей на детской площадке.

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