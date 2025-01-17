Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

12-летний мальчик угнал у отца машину и уехал в никуда, потому что ему не нравилось дома

В США 12-летний мальчик угнал у отца машину, чтобы сбежать из дома
close
Shutterstock

В США 12-летний мальчик проехал почти 150 км на угнанном у отца внедорожнике и попался. Об этом пишет Michigan Live.

Как сообщил представитель офиса округа Гранд-Траверс в штате Мичиган, в 4:15 утра 12 января им поступила тревожная информация от местного жителя. Тот заявил, что 12-летний сын угнал его красный Chevrolet Blazer 2000 года выпуска. Когда полицейские узнали, что ребенок направляется по южному шоссе в соседний округ Клэр, они связались с офисом местного шерифа и попросили помощи в поимке угонщика.

Через 144 км несовершеннолетнего остановили, тот не оказал сопротивления. Пассажиров в салоне внедорожника не было, но сотрудники полиции обнаружили и конфисковали помповое ружье 12-го калибра с несколькими патронами и небольшое количество марихуаны.

Мальчик не пояснил, куда намеревался поехать, но признался, что ему не нравится дома. Тем не менее ребенка передали родителям, а в отношении него самого полиция собирается возбудить дело по обвинению в езде без водительских прав, ношении оружия и хранении марихуаны.

Ранее ребенок за рулем угнанной машины едва не задавил детей на детской площадке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами