12-летний мальчик угнал у отца машину и уехал в никуда, потому что ему не нравилось дома

В США 12-летний мальчик угнал у отца машину, чтобы сбежать из дома

В США 12-летний мальчик проехал почти 150 км на угнанном у отца внедорожнике и попался. Об этом пишет Michigan Live.

Как сообщил представитель офиса округа Гранд-Траверс в штате Мичиган, в 4:15 утра 12 января им поступила тревожная информация от местного жителя. Тот заявил, что 12-летний сын угнал его красный Chevrolet Blazer 2000 года выпуска. Когда полицейские узнали, что ребенок направляется по южному шоссе в соседний округ Клэр, они связались с офисом местного шерифа и попросили помощи в поимке угонщика.

Через 144 км несовершеннолетнего остановили, тот не оказал сопротивления. Пассажиров в салоне внедорожника не было, но сотрудники полиции обнаружили и конфисковали помповое ружье 12-го калибра с несколькими патронами и небольшое количество марихуаны.

Мальчик не пояснил, куда намеревался поехать, но признался, что ему не нравится дома. Тем не менее ребенка передали родителям, а в отношении него самого полиция собирается возбудить дело по обвинению в езде без водительских прав, ношении оружия и хранении марихуаны.

Ранее ребенок за рулем угнанной машины едва не задавил детей на детской площадке.