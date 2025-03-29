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В Rutube опровергли сообщения о блокировке в Турции

RT: в Rutube сообщили, что сайт продолжает работать в Турции
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Depositphotos/rutube.ru, коллаж «Газеты.Ru»

Представители российского видеохостинга Rutube сообщили RT, что сервис продолжает работать в Турции.

В компании заявили, что информация о блокировке сайта не соответствует действительности. Однако там признали, что пользователи могут сталкиваться с затруднениями в работе сервиса, которые могут быть связаны со «спецификой работы местных провайдеров».

Незадолго до этого РИА Новости сообщило, что турецкий регулятор заблокировал видеохостинг на территории страны. По данным корреспондента агентства, при попытке открыть сайт появляется сообщение «Доступ к сайту rutube.ru заблокирован решением BTK от 25 февраля 2025 года». Вместо сайта на экране отображаются выдержки из уголовного кодекса Турции с предупреждением о том, что «нелегальные азартные игры могут быть использованы для финансирования терроризма».

До этого на фоне масштабных протестов в Турции несколько аккаунтов оппозиционных деятелей в соцсети X были заблокированы. Как отмечала газета Politico, действия протестующих стали ответом на задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Выступления начались, несмотря на временный запрет правительства проводить собрания.

Ранее в России заблокировали Telegram-каналы, в которых продавались данные из ЕГРН.

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