Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Турции заблокировали Rutube

РИА Новости: турецкий регулятор BTK заблокировал Rutube за рекламу азартных игр
close
DenPhotos/Shutterstock/FOTODOM

Турецкий регулятор BTK объявил о блокировке в Турции российского видеохостинга Rutube. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

По словам журналиста, сайт Rutube не открывается в Турции, доступ к нему заблокирован у различных сотовых операторов и провайдеров домашнего интернета.

При попытке открыть сайт появляется сообщение «Доступ к сайту rutube.ru заблокирован решением BTK от 25 февраля 2025 года». Вместо сайта на экране появляются выдержки из уголовного кодекса Турции с предупреждением о том, что «нелегальные азартные игры могут быть использованы для финансирования терроризма».

Новость дополняется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами