В Турции заблокировали Rutube

Турецкий регулятор BTK объявил о блокировке в Турции российского видеохостинга Rutube. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

По словам журналиста, сайт Rutube не открывается в Турции, доступ к нему заблокирован у различных сотовых операторов и провайдеров домашнего интернета.

При попытке открыть сайт появляется сообщение «Доступ к сайту rutube.ru заблокирован решением BTK от 25 февраля 2025 года». Вместо сайта на экране появляются выдержки из уголовного кодекса Турции с предупреждением о том, что «нелегальные азартные игры могут быть использованы для финансирования терроризма».

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