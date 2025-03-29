Суд заблокировал Telegram-каналы с инструкцией о выводе денег с «Пушкинских карт»

РИА: суд заблокировал каналы с инструкцией о выводе денег с «Пушкинских карт»

Останкинский суд столицы заблокировал 12 Telegram-каналов с информацией о выводе денежных средств с «Пушкинских карт». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Как пишет агентство, прокурор Северо-Восточного административного округа Москвы подал в суд три административных исковых заявления с просьбой заблокировать ресурсы.

«‎Административные исковые заявления прокурора были поданы в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц о признании информации запрещенной к распространению»‎, — говорится в материале.

Суд удовлетворил каждое из заявлений, решения подлежат немедленному исполнению.

26 марта этого года фигурантам уголовного дела о хищениях в рамках программы «Пушкинская карта» были предъявлены обвинения. Задержанные допрашиваются по выявленным эпизодам, следствие также ищет соучастников. По данным Следкома, задержание проведено по ст. 91 УПК РФ.

Следователи при поддержке оперативников и специалистов правительства Москвы проверяют финансовые документы и устанавливают новые эпизоды преступной деятельности. Расследование продолжается, рассказали в ведомстве.

Ранее мошенники, похитившие 200 млн через «Пушкинские карты», получили тюремные сроки.