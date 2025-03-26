Фигурантам дела о хищении при реализации программы «Пушкинская карта» предъявили обвинение

Фигурантам уголовного дела о хищениях в рамках программы «Пушкинская карта» предъявлены обвинения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление СК РФ по Москве.

Задержанные допрашиваются по выявленным эпизодам, следствие также ищет соучастников.

По данным ведомства, задержание проведено по ст. 91 УПК РФ.

«Следователи при поддержке оперативников и специалистов правительства Москвы проверяют финансовые документы и устанавливают новые эпизоды преступной деятельности. Расследование продолжается. Мы намерены обратиться в суд с ходатайством о мере пресечения для фигурантов», — уточнили в СК.

Днем 26 марта в Москве были задержаны подозреваемые в хищениях при реализации программы «Пушкинская карта». По данным следствия, один из участников группировки разработал план для хищения средств, выделяемых в рамках программы «Пушкинская карта». Отмечается, что было обеспечено массовое приобретение с «Пушкинских карт» 321 билета на организуемые участниками группировки культурные мероприятия. При этом настоящих зрителей на этих «концертах» не было. По данным СК, соучастники похитили более 1 млн рублей бюджетных средств и денежных средств банка.

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