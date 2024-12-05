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Мошенники, похитившие 200 млн через «Пушкинские карты», получили тюремные сроки

В Москве дали от 4 до 6 лет колонии фигурантам дела о хищении 200 млн рублей с «Пушкинских карт»

Басманный суд Москвы приговорил к  тюремным срокам колонии фигурантов дела о  хищении 200  млн рублей при реализации федеральной программы «Пушкинская карта». Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Фигуранты признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере.

«Признать подсудимых виновными и  назначить Якубову наказание в  виде 6 лет колонии общего режима, Гурбанову  — 4 года колонии общего режима, Сафонову  — 5 лет колонии»,  — сказал судья.

Также известно, что судом частично удовлетворены гражданские иски потерпевших.

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