Мошенники, похитившие 200 млн через «Пушкинские карты», получили тюремные сроки

Басманный суд Москвы приговорил к тюремным срокам колонии фигурантов дела о хищении 200 млн рублей при реализации федеральной программы «Пушкинская карта». Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Фигуранты признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере.

«Признать подсудимых виновными и назначить Якубову наказание в виде 6 лет колонии общего режима, Гурбанову — 4 года колонии общего режима, Сафонову — 5 лет колонии», — сказал судья.

Также известно, что судом частично удовлетворены гражданские иски потерпевших.

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