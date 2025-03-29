Вильфанд заявил, что юг России ждет летняя погода на выходных

Летняя погода на 4-6 градусов теплее нормы ожидает юг России в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Краснодарском крае, Крыму температуры составляют плюс 20-26 градусов, причем в континентальных районах. А на Черноморском побережье температура около плюс 17-22 градусов, но и ночные температуры тоже очень высокие — плюс 10-15 градусов. Такой показатель на 5-6 градусов выше нормы, вполне летняя погода», — рассказал Вильфанд.

Теплая погода, по данным Вильфанда, сохранится на Кубани и в Крыму до вторника. Однако в субботу, 29 марта, в Краснодарском крае, также ожидаются сильные осадки, а в районе Новороссийска также ожидается сильный ветер до 24 м/с.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова также рассказала о погоде в Москве на следующей неделе — температура будет соответствовать климатической норме и может превысить ее на пике на 5-6 градусов.

Ранее синоптик спрогнозировал майскую погоду на юге европейской части РФ.