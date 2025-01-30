Мошенники активно разводят россиян «волшебными» методиками похудения

Сегодня мошенники активно используют человеческое стремление к быстрой потере веса, предлагая разнообразные «волшебные» методики, которые обещают легкий результат. Одной из самых распространенных схем стало предложение диет и планов питания, включая популярные кето-диеты, рассказал «Газете.Ru» управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.

«Например, злоумышленники добавляются в друзья в социальных сетях, где заманчиво рекламируют персонализированный план питания. После перехода по предоставленной ссылке клиенту предлагают оформить подписку по символической цене, скажем, не дороже 50 рублей. Однако вместо разового списания с карты жертвы начинают регулярно удерживаться значительно большие суммы, а отказ от подписки оказывается сложным или вовсе невозможным», — объяснил он.

Не менее популярным становится использование фальшивых мобильных приложений для контроля питания или физической активности. Под предлогом предоставления премиум-функций эти приложения запрашивают доступ к конфиденциальной информации: банковским данным, истории посещений медицинских учреждений, а иногда и личным файлам на устройстве. С помощью таких приложений мошенники могут получить полный контроль над финансовыми средствами жертвы или использовать ее данные в других противоправных действиях.

«Одной из вариаций таких схем стали псевдоэкспертные Telegram-боты. Жертве предлагается подписаться на канал «профессионального тренера», после чего её контакт используют для рассылки сообщений от аккаунта с идентичным именем. В одном из сообщений мошенники обещают «эксклюзивный» доступ к боту, якобы предлагающему персонализированные рекомендации по похудению. Для активации жертве требуется ввести данные своей банковской карты, что приводит к началу автоматических списаний», — отметил юрист.

Нередко под видом рекомендаций диетологов или врачей в интернете публикуются списки так называемых суперпродуктов, якобы способных сжигать жир или моментально улучшать метаболизм. Реклама таких методов служит лишь прикрытием для заработка на рекламе или продажи бесполезных биологически активных добавок. В некоторых случаях жертвам предлагают специализированное оборудование для похудения: виброплатформы, термопояса или даже экзотические варианты, такие как очки, якобы подавляющие аппетит. Все эти товары на деле оказываются бесполезными, а иногда и опасными для здоровья.

«Мифы о «зашлакованности организма», якобы устраняемой с помощью слабительных или клизм, также активно используются недобросовестными «специалистами». Подобные практики не только не дают обещанных результатов, но и могут привести к серьезным осложнениям для организма», — добавил он.

Эти схемы основываются на доверии и желании человека быстро достичь цели, не задумываясь о последствиях. Чтобы не стать жертвой таких мошенников, важно тщательно проверять информацию о товаре или услуге, не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить данные банковской карты на сомнительных ресурсах. Ваше здоровье и безопасность должны быть на первом месте.

С» правовой точки зрения закона, мошенничество, связанное с продажей диет и программ питания, квалифицируется как преступление, предусмотренное статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»). Суть правонарушения заключается в хищении чужого имущества или приобретении права на него путем обмана или злоупотребления доверием. Наказание варьируется в зависимости от обстоятельств дела и степени ущерба, причиненного пострадавшей стороне. Например, мошенничество, совершенное в крупном размере или организованной группой, может повлечь лишение свободы на срок до 10 лет и крупный штраф. В случае, если сумма ущерба не превышает 2500 рублей, деяние подпадает под действие статьи 7.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ и влечет административное наказание», — объяснил он.

Для защиты своих прав и пресечения противоправных действий жертвам рекомендуется предпринимать активные юридические шаги.

«Прежде всего, следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы с письменным заявлением, приложив доказательства: переписку с мошенниками, скриншоты транзакций, ссылки на сайты или приложения, причастные к преступлению. Параллельно важно уведомить банк о незаконных списаниях и подать заявление на возврат средств. В случае, если мошенничество связано с юридическим лицом, жертве рекомендуется направить письменную претензию в адрес компании. Если мирным путем разрешить ситуацию не удается, стоит подать иск в суд общей юрисдикции, добиваясь признания сделки недействительной», — резюмировал юрист.

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