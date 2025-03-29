Россиян предупредили о новом способе мошенничества с участием детей

В последнее время участились случаи телефонного мошенничества с участием детей. Одна из новых схем приобретает все большую популярность, рассказал «Газете.Ru» директор по продукту СберМобайла Артемий Пономарев.

«На телефон ребенка приходит сообщение о том, что пришла посылка. В этом же сообщении — СМС-код. Следом звонят якобы из «Почты России» и просят сообщить код для регистрации заявки. Ребенок называет его мошенникам. Вскоре поступает звонок от «сотрудника «Госуслуг» — говорят, что аккаунт школьника взломан и мошенники оформили на него микрозаймы. Затем звонят якобы из Банка России и сообщают, что эти деньги перечислены в пользу запрещенных организаций и теперь ребенку грозит уголовная ответственность. В панике он соглашается на все условия злоумышленников — например, провести так называемый дистанционный обыск квартиры и показать, где в доме лежат ценности. Их аферисты попросят передать курьеру «для расследования», — объяснил он.

Эксперт также дал несколько советов, чтобы обезопасить своих детей.

«Объясните детям, что никому нельзя сообщать СМС-коды, пароли или другую личную информацию — даже если звонят «из государственных учреждений». Обращайте внимание на необычные просьбы детей — например, если они просят показать, где хранятся деньги или драгоценности. Не давайте доступ детям к своему мобильному банку. Расскажите о таких схемах мошенничества, как «дистанционные обыски» и передача ценностей курьерам», — резюмировал Пономарев.

Ранее выяснилось, что мошенники активно разводят россиян «волшебными» методиками похудения.