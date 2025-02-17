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Руководство Госдумы пересадили на отечественные машины

Руководство Госдумы пересадили на Aurus за ₽40 млн вместо BMW вдвое дешевле
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Telegram-канал Юнашев LIVE

Депутаты Госдумы высокого ранга получили служебные автомобили Aurus стоимостью 40 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Юнашев Live».

«Верхушку Госдумы пересадили на отечественные автомобили, чтобы, по словам вице-спикера Виктории Абрамченко, «популяризировать отечественный автопром». Но есть нюанс: ни сэкономить, ни приблизиться к народу у избранников не получилось», — отмечается в публикации.

Вместо немецких BMW и корейских Genesis стоимостью 20–30 млн рублей руководители Госдумы высокого ранга ездят на автомобилях Aurus за 40 млн рублей. Рядовым депутатам полагаются стретч-седаны Lada Aura, стоимость которых составляет до 3 млн рублей за единицу.

Публикация «Юнашев Live» сопровождается видеокадрами с парковки у фасада здания Госдумы на Охотном ряду в Москве. Там припаркованы не менее четырех седанов Aurus Senat со спецсигналами.

Ранее был назван среднемесячный доход водителя такси в Москве.

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