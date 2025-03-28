За ночь над регионами России сбили более 70 беспилотников ВСУ

За ночь над регионами России дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 78 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, почти половину (32) вражеских дронов уничтожили в Воронежской области. Гораздо меньше (19) беспилотников подавили над территорией Саратовской области, а 17 — над Курской. Шесть дронов сбили в Белгородской области, два — в Липецкой и по одному — над Ростовской и Тамбовской областями.

Незадолго до этого сообщалось, что ВСУ стали применять свой новый ударный дрон FP-1, который несет на себе до 60 кг взрывчатки. По данным Telegram-канала SHOT, обломки таких беспилотников были найдены в Воронежской, Саратовской, Московской, Калужской и Тульской областях после массовых атак 24 января и 11 марта.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.