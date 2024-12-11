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Девочка-мигрантка провела 3 дня в Средиземном море после того, как ее лодка опрокинулась

Спасатели помогли 10-летней мигрантке, которая 3 дня провела в Средиземном море

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ANSA

Девочку из Сьерра-Леоне, оказавшуюся в открытом море после крушения лодки с мигрантами, спасли, сообщил итальянский телеканал LA7.

По данным СМИ, 10-летняя девочка оказалась вместе с другими мигрантами на лодке, вышедшей из города Сфакса в Тунисе, 8 декабря. В тот же день произошло кораблекрушение, и судно затонуло.

«Мы уехали четыре или пять дней назад из Сфакса. Нас было 45. Три дня назад начался дождь, ветер, и лодка затонула. Мы все оказались в море. Рядом со мной были два мальчика, но через два дня я их больше не видела», — рассказала выжившая спасателям.

Ей удалось удержаться на плаву благодаря воздушному карману и спасательному жилету. Около 3:20 утра 11 декабря в районе острова Лампедуза ее заметили и спасли сотрудники неправительственной организации Compass Collective, которые находились на паруснике Trotamar III. После высадки на берег медработники оказали ребенку помощь и накормили его. Сейчас девочка находится в больнице, а итальянские власти уже начали процедуру ее опознания.

Известно, что по закону несовершеннолетние автоматически получают право на убежище в Италии, и власти не могут отказать ребенку, оставшемуся без сопровождения взрослых. Теперь полиция пытается восстановить цепочку событий и понять, были ли в затонувшей лодке взрослые или девочка отправилась в опасное путешествие с другими детьми.

Ранее лодка с 84 мигрантами перевернулась в проливе Ла-Манш.

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