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Россиянка избила приемную дочь и попала под суд

В Курской области женщина избила приемную дочь и попала под суд
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Cat Box/Shutterstock/FOTODOM

В Курской области под суд попала 38-летняя женщина, которая избила приемную 12-летнюю дочь до перелома. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, инцидент произошел в октябре прошлого года, когда между женщиной и ее приемной дочерью произошла ссора. Опекунша, понимая, что ребенок не может оказать сопротивление и защитить себя, нанесла девочке множественные удары ногами и ладонью, а также потянула ей руку — позже у малолетней диагностировали закрытый перелом плечевой кости.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Расследование завершено, материалы направлены в суд.

До этого в Петербурге брат и сестра попали в больницу после жестокого избиения отцом-одиночкой. Девочка получила многочисленные ушибы и ссадины на спине и руках, сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное. Мальчику повезло меньше — с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, гематомами, ссадинами и острым фарингитом он оказался в реанимации.

Ранее в Липецке отчим избил пятилетнего пасынка и сломал ему плечо.

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