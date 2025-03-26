В Липецке отчим избил пятилетнего пасынка и сломал ему плечо

В Липецке отчиму грозит до 10 лет колонии за жестокое избиение пасынка

Жителя Липецка обвинили в избиении сына своей сожительницы, мужчина сломал ребенку плечевую кость. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 23-летний подозреваемый, недовольный поведением пасынка, избил мальчика. Он несколько раз ударил пятилетнего ребенка, пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Врачи диагностировали у дошкольника перелом плечевой кости, мальчику потребовалось длительное лечение и реабилитация. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, обвиняемому может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Вологде воспитатель детского сада сообщила в полицию об издевательствах отчима над ребенком. Женщина сообщила, что заметила у четырехлетнего воспитанника ссадины на ногах и гематомы на лице. Стражи порядка установили, что побои мальчику нанес его отчим. 38-летний мужчина избил пасынка, когда тот не хотел идти в детский сад. Полицейские также выяснили, что мужчина избивает свою сожительницу. В отношении злоумышленника составлен протокол об административном правонарушении, он задержан.

Ранее в Новосибирске мать, закопавшая полуторагодовалую дочь, получила 4 года колонии.