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Россиянка отправила фото иностранным кураторам и стала фигуранткой дела о терроризме

В Петербурге женщину арестовали за пособничество терроризму
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Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В Петербурге женщину поместили под стражу по делу о пособничестве терроризму. Об этом сообщает РИА Новости.

Дзержинский районный суд Петербурга избрал фигурантке уголовного дела по статье о пособничестве терроризму Виктории Спицыной меру пресечения в виде ареста. Она проведет под стражей два месяца.

Проживавшая в Ленинградской области Спицына не позднее 9 февраля приехала в Саратовскую область, где сфотографировала и сняла на видео объекты критической транспортной инфраструктуры. По версии следствия, затем она передала эти материалы «кураторам» разведки иностранного государства. Отмечается, что своими действиями женщина могла оказать помощь в срыве боевых задач.

Сообщается также, что у женщины отсутствовал постоянный источник дохода, не связанный с предоставлением разведданных по заказу «кураторов». Фигурантка является уроженкой Башкирии.

Ранее жителя Комсомольска-на-Амуре задержали по делу об оправдании терроризма.

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