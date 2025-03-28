Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве задержали мужчину за возбуждение межнациональной ненависти на стриме

В Москве мужчину задержали по делу о возбуждении межнациональной розни
close
ГСУ СК России по г. Москве

В Москве задержали мужчину, который мог возбуждать межнациональную рознь, находясь в прямом интернет-эфире. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

Предварительно, мужчина вышел в прямой эфир на одной из интернет-платформ и начал высказывать призывы, направленные на возбуждение ненависти по национальному признаку. Об этом стало известно сотрудникам правоохранительных органов, и по факту инцидента возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ.

Стражи порядка установили и задержали подозреваемого. Детали и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются.

До этого российские школьники избили иностранных студентов на почве межнациональной розни. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленников, в их отношении возбудили уголовное дело.

Ранее в Казахстане начали расследование из-за песни с оскорблением русских.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами