В Москве задержали мужчину за возбуждение межнациональной ненависти на стриме

В Москве мужчину задержали по делу о возбуждении межнациональной розни

В Москве задержали мужчину, который мог возбуждать межнациональную рознь, находясь в прямом интернет-эфире. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

Предварительно, мужчина вышел в прямой эфир на одной из интернет-платформ и начал высказывать призывы, направленные на возбуждение ненависти по национальному признаку. Об этом стало известно сотрудникам правоохранительных органов, и по факту инцидента возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ.

Стражи порядка установили и задержали подозреваемого. Детали и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются.

До этого российские школьники избили иностранных студентов на почве межнациональной розни. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленников, в их отношении возбудили уголовное дело.

Ранее в Казахстане начали расследование из-за песни с оскорблением русских.