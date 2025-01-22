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Российские школьники избили иностранных студентов на почве межнациональной розни

Orenday: в Оренбурге школьники избили иностранцев на почве межнациональной розни
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Shutterstock

В Оренбурге школьники избили студентов-иностранцев на почве межнациональной розни. Об этом сообщает Orenday.

По информации издания, инцидент произошел 4 января. Учащиеся восьмого и девятого классов школы Дзержинского района совершили нападение на иностранных студентов. Сообщается, что причиной конфликта стало деструктивное отношение на почве межнациональной розни, и старшеклассники осознавали, что за их деяние наступит ответственность.

Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленников, сообщает издание. Сейчас они находятся под арестом, в их отношении возбуждено уголовное дело. Информации о состоянии студентов, подвергшихся нападению, не поступало.

Ранее в Москве во время драки россиянин проломил череп иностранцу.

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