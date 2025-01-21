В Казахстане начали расследование из-за песни с оскорблением русских

В Алма-Ате возбудили дело против блогера за песню с бранью в адрес русских

В Алма-Ате начато досудебное расследование в отношении блогера-сатирика Темирлана Енсебека, разместившего в паблике песню «Йоу, орыстар» (в переводе с казахского — «Йоу, русские») с признаками разжигания межнациональной розни, автор материала разыскивается. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой департамент полиции города.

В пресс-службе отметили, что возбуждение дела не связано с сатирическими публикациями блогера. Основной причиной стали явные оскорбления русских в опубликованном материале. В настоящий момент следствие устанавливает авторов песни.

Также в полиции подчеркнули, что подобные действия угрожают межэтническому согласию, что является одним из основополагающих принципов Казахстана. За нарушения предусмотрена ответственность по статье 174 Уголовного кодекса страны.

Кроме того, несколько граждан вышли на несанкционированные одиночные пикеты в поддержку блогера, и они были привлечены к административной ответственности.

В конце декабря полиция Казахстана задержала в Астане двоих граждан России, разыскиваемых за разбой и незаконный оборот взрывчатых веществ.

Ранее в Испании задержали блогера за обучающие ролики по изготовлению бомб.