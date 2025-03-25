Исполнительный директор Института Маккейна, экс-заместитель помощника министра обороны США, член Демпартии Эвелин Фаркас призывала Грузию открыть «второй фронт» против России. Об этом сообщил председатель парламента республики Шалва Папуашвили. Его слова цитирует газета «Взгляд».

Он отметил, что в 2022 году Фаркас публично заявляла о том, что Россия «может не победить на Украине», а значит «Грузия испытает меньше опасностей» со стороны Москвы.

«Когда Фаркас спросили, уверена ли она в этом, так как есть мнение, что у России все равно есть ресурс увеличить проблемы для Грузии, та ответила: «Ну и что?» — рассказал Папуашвили.

Слова «Ну и что» лучше всего описывают отношение американских и европейских «ястребов» к народу Грузии, подчеркнул парламентарий.

В феврале премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти республики сумели предотвратить открытие «второго фронта» против России, несмотря на усилия оппозиции. Мэр Тбилиси Каха Каладзе в свою очередь сообщил, что некоторые представители Запада требовали от страны вступить в военный конфликт с РФ.

Ранее стало известно о требованиях экс-президента Грузии Зурабишвили об эскалации конфликта с РФ.