Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Тбилиси назвали американского политика, принуждавшего Грузию к конфликту с РФ

Парламентарий Папуашвили: демократ Фаркас призывала Грузию к конфликту с РФ
close
РИА Новости

Исполнительный директор Института Маккейна, экс-заместитель помощника министра обороны США, член Демпартии Эвелин Фаркас призывала Грузию открыть «второй фронт» против России. Об этом сообщил председатель парламента республики Шалва Папуашвили. Его слова цитирует газета «Взгляд».

Он отметил, что в 2022 году Фаркас публично заявляла о том, что Россия «может не победить на Украине», а значит «Грузия испытает меньше опасностей» со стороны Москвы.

«Когда Фаркас спросили, уверена ли она в этом, так как есть мнение, что у России все равно есть ресурс увеличить проблемы для Грузии, та ответила: «Ну и что?» — рассказал Папуашвили.

Слова «Ну и что» лучше всего описывают отношение американских и европейских «ястребов» к народу Грузии, подчеркнул парламентарий.

В феврале премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти республики сумели предотвратить открытие «второго фронта» против России, несмотря на усилия оппозиции. Мэр Тбилиси Каха Каладзе в свою очередь сообщил, что некоторые представители Запада требовали от страны вступить в военный конфликт с РФ.

Ранее стало известно о требованиях экс-президента Грузии Зурабишвили об эскалации конфликта с РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами